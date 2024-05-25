وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية للدورالأول

ترأس حمزة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2024 م .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واطمئن على خروج الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية ووصولها إلى اللجان الامتحانية العمومية والبالغ عددها 24 لجنة، ويبلغ إجمالي عددطلاب التعليم الفني 3886 طالب وطالبة،

عدد طلاب التعليم الصناعي 2178 طالب وطالبة موزعين على 14 لجنة .

911 ألف وطالبة مضافين على لجان التعليم التجاري

وبلغ عدد طلاب التعليم التجاري 911 ألف وطالبة مضافين على لجان التعليم التجاري، عددطلاب التعليم التجاري 619 طالب وطالبة موزعين على3 لجنة، وتم تجهيز الاستراحات التي جهزت لإستقبال المنتدبين لأعمال الامتحانات، بكل مستلزمات المعيشة من أسرة، وثلاجات، وكولديرات للمياه، ويبلغ عدد الإستراحات 18 استراحة منهم 12 استراحة للرجال و6 استراحة للسيدات، ويبلغ السعة الإجمالية للإستراحات 879 فرد منهم 739 رجل و140سيدة.