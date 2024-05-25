جوزيب بوريل: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة

قال مسؤول السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال.

وأكد بوريل وجوب تسهيل وضمان وصول أي هيئة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم السبت.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي في محافظة رفح وفقا لقرار المحكمة الدولية.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية امس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا وأو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".