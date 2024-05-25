السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جوزيب بوريل: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال.

txt

بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس

txt

بوريل: جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة أونروا

وأكد بوريل وجوب تسهيل وضمان وصول أي هيئة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم السبت.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي في محافظة رفح وفقا لقرار المحكمة الدولية.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية امس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا وأو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".

مواد متعلقة

إيهود أولمرت منتقدا العملية العسكرية في رفح: يجب ألا ننجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين

بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس

بوريل: جميع الجهات المانحة بالاتحاد الأوروبي استأنفت دعمها لوكالة أونروا

بوريل يعترف: فشلنا مع المجتمع الدولى فى إخضاع نتنياهو بوقف اجتياح رفح

الخارجية الروسية تصف تعليق بوريل بالإعتراف الكبير وصيغة كاملة للسلام

بوريل يتوقع اعتراف دول أوروبية عدة بفلسطين بنهاية مايو

الجريدة الورقية