ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية، تنفيذ الحملات المكثفة على منافذ بيع المواد والسلع الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم والأسماك والدواجن، حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، من ضبط 658.65 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أختام مزورة، خلال حملة نفذتها مديرية الطب البيطرى، بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة والجهات المعنية، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين

وأشار الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم، نفذ حملة تفتيشية، بالتعاون مع مباحث بندر ملوي ومباحث التموين بمركز ملوي جنوب المنيا.

وشملت الحملة التفتيش على أماكن بيع اللحوم في مراكز، ( ملوي، بني مزار، أبو قرقاص، وسمالوط) شمال وجنوب المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 658.65 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر، وتحرير 9 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المضبوطات.