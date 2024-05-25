سعر طن الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق

سعر طن الحديد والاسمنت.. شهد سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة ومن أرض المصنع، استقرارًا، بالأسواق بعد التراجع الذى شهده بعد تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليستقر سعر طن حديد عز اليوم السبت إلى نحو 41681 جنيه، بينما سجل سعر طن اسمنت المسلح 2,000 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار طن الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، كخدمة سعرية تتابعها وترصدها الوفد بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطجرأ على ساحة مواد البناء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن الحديد اليوم السبت في مصر

حيث سجل سعر الحديد اليوم السبت 25 مايو 2024 كما يلي:

سعر طن حديد عز 41681 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 38,000 جنيه

سعر طن حديد بيانكو 38,000 جنيه

سعر طن حديد المصريين 41,000 جنيه

سعر طن حديد سرحان 38,000 جنيه

سعر طن حديد الجارحي 39,000 جنيه

سعر طن حديد السويس للصلب 39,000 جنيه

سعر طن حديد المدينة 38,000 جنيه

سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه

سعر طن حديد العتال 39,000 جنيه

سعر طن حديد المعادي 38,000 جنيه

سعر طن حديد العشري 37,500 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه

بينما سجل سعر الأسمنت اليوم السبت 25 مايو 2024 كالتالي:

سعر طن اسمنت الفهد 1,940 جنيه

سعر طن اسمنت المصري 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت النهضة 2,270 جنيه

سعر طن أسمنت المهندس 2,100 جنيه

سعر طن اسمنت السد العالي 2,170 جنيه

سعر طن اسمنت العسكري بني سويف 1,960 جنيه

سعر طن اسمنت المسلح 2,000 جنيه

سعر طن أسمنت النصر 1,920 جنيه

سعر طن اسمنت المنيا 2,000 جنيه

سعر طن اسمنت سيناء 1,920 جنيه

سعر طن اسمنت اسيوط 2,150 جنيه

سعر طن اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه

سعر طن اسمنت المعلم 1,970 جنيه

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 1,940 جنيه

سعر طن اسمنت السهم 1,950 جنيه

سعر طن أسمنت السويس 2,000 جنيه

سعر طن اسمنت السويدي 2,100 جنيه

سعر طن أسمنت حلوان 1,980 جنيه

سعر طن اسمنت العامرية عادة 2,195 جنيه

سعر طن اسمنت البرج 2,210 جنيه

سعر طن اسمنت تايتان 2,030 جنيه

سعر طن أسمنت الممتاز 2,100 جنيه

سعر طن أسمنت التعمير 2,030 جنيه

سعر طن اسمنت أسوان 2,180 جنيه

سعر طن اسمنت الصعيد 1,990 جنيه

سعر طن أسمنت العسكري 1,950 جنيه

سعر طن اسمنت المخصوص 1,970 جنيه

سعر طن أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه

سعر طن أسمنت المصريين 2,060 جنيه

سعر طن اسمنت قنا (المسلة) 2,310 جنيه

سعر طن الأسمنت الرمادي 2276 جنيها.

أسعار الحديد فى مصر

وفي تصريحات سابقة أكد خالد الدجوى عضو شعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن توفير الدولار فى الفترة الأخيرة ساعد المصانع بأن تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة وهو ماأدى إلى زيادة العرض ووجود منافسة وتوافر البضاعة وبالتالى تنخفض الأسعار فدائما مبادلة العرض والطلب هى التى تتحكم بالسوق، متوقعًا أن يشهد سوق الحديد انتعاشة الفترة القادمة مع إنتاج المصانع فى ظل النشاط الذى يشهده السوق العقارى من خلال المشروعات القومية والتى تؤثر بشكل إيجابى على سوق الحديد