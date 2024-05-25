وكيل تعليم الدقهلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

ترأس اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور اشرف العدل مدير عام التعليم الفني ومديري النوعيات الفرعية بالتعليم الفني المهندس عماد فكري للتعليم الصناعي والمهندس محمد عيطة للتعليم الزراعي وسمر سعد للتعليم التجاري وغادة علي للتعليم الفندقي و احمد عطية احصاء و وليد محيي ادارة الأمن، واكرم ميخائيل تطوير تكنولوجي والدكتور ولاء السعيد ممثلة لوزارة الصحة والرائد احمد ماهر ممثلا لوزارة الداخلية.

وتابع سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023- 2024م والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024

أوضح شعبان، أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024 موزعين على تخصصات التعليم الفني بالصناعي (21138) طالب وطالبه ثلاث سنوات وخمس سنوات والتجاري (17201) طالب وطالبة و(701) طالب وطالبه فندقي و(3753) طالب وطالبه زراعي بإجمالي 42 ألف 793 طالب وطالبه على مستوى المحافظة موزعين على 172 لجنة على مستوى 17 ادارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم تجهيز 34 استراحة 17 رجال و17 استراحة سيدات للسادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى عالي من التجهيزات الفنية التي تليق بمكانة معلمي مصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، بمتابعة الأعمال الامتحانية.