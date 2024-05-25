مبابي "الفتي الذهبي".. أرقام قبل الظهور الأخير الليلة

يستعد الموهبة الفرنسية، كيليان مبابي لتسجيل ظهوره الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت، وذلك في نهائي كأس فرنسا أمام ليون.

وكان مبابي، قد أعلن منذ أيامه رحيله رسميًا من صفوف باريس سان جيرمان، بعد رحلة طويلة مع فريق العاصمة الفرنسية، توج خلالها بالعديد من البطولات وحطم أرقامًا قياسية عديدة في ظل صغر سنه، مما أطلق عليه لقب "الفتي الذهبي".

43 هدفًا حصيلة مبابي التهديفية هذا الموسم

خلال هذا الموسم ، سجل مبابي حتى الآن 43 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الجاري وصنع 10 ، منها 26 في الدوري الفرنسي تصدر بها قائمة الهدّافين وصنع 7 اخرين.

إجمالا وخلال رحلته مع باريس منذ قدوم في موسم 2017- 2018 منذ 7 مواسم ، شارك كيليان في 306 مباراة، سجل خلالها 255 هدف وصنع 108 آخرين.

وتوج مبابي مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 7 مرات و3 ألقاب لكأس فرنسا و 3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي ولقبين كأس الرابطة كأس الدوري الفرنسي.

ويأمل باريس سان جيرمان للفوز باللقب للمرة 15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة، كما يسعى الفريق لاستكمال موسمه الاستثنائي بعد حسم لقب الدوري الفرنسي.