ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بانتحال صفة مأذون شرعي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية .

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إنتحال صفة "مأذون شرعى" وإنشاء مكتب وهمي كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، حيث قام بالإتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للإستفادة منها فى عدة مجالات وتحصله على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر بإستخدام مادة كيميائية سائلة (مع الإحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلى والبصمات عليها) وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود مما يكسبها الصفة الرسمية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ( 4 أكلاشيهات مطموسة -كمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى - كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات" - دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبى الزواج "خالية البيانات" - عدد من الكروت الشخصية بأسم أحد الأشخاص – كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.