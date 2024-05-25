شاهد.. وزير الاتصالات يفتتح مبنى ومكتب بريد الإسماعيلية بعد تطويره

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبنى ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيس بعد تطويره، مشيراً إلى أن المحافظة بها 49 مكتب بريد.



أوضح طلعت خلال افتتاحه عددا من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تزويد مكاتب البريد بكل أدوات الميكنة لتقديم الخدمات على نحو متطور، بالإضافة إلى وجود 30 جهاز صراف آلي للحصول على المعاشات في أوقات الذروة، وكذلك 4 مكاتب بريد متنقلة.

قال وزير الاتصالات إنه تم الإنتهاء من تطوير 42 مكتب بريد داخل محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى الاستمرار في تطوير آخر 7 مكاتب متبقية.