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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يمنع قرار المصالحة للبرج المائل وسط سمالوط

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارا بمنع المصالحة للبرج المخالف المائل وسط مدينة سمالوط، 5 شارع 6 أكتوبر متفرع من شارع هشام وأسواق الإتحاد وأمام ورشة محمود أبو عوف الميكانيكي لتكون ضربة للمخالفين الذين سعوا للتناطح بالبناء حتى وصلوا به للدور العاشر بالمخالفة للقانون .

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وكما أصدرت محلية سمالوط، قرارا بالإزالة وحذرت من التعامل عليه بأي شكل من الأشكال وحذرت المغفلين من شراء أي وحدات أومحلات فيه وقد أصدرالقاضي كذلك أوامره بقطع المرافق من كهرباء ومياه وغاز عن العقار المخالف .

يذكر أن العقار محل نزاع قضائي وتنتظر سمالوط تجديد النشاط لخروج حملة أمنية مكبرة لإزالة البرج المائل الذي ضربته محلية سمالوط  وأثرت بالسلب والضعف علي أساساته الهشة والتي تم الفصل مابينها من قبل لكن المخالفين واصلوا وأصروا علي المخالفة والإضرار

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