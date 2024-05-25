وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/ 2024، بمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، والتى يؤدى بها الامتحان طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من اللجان داخل المدرسة أثناء تأدية طلاب الدبلومات الفنية 2024 مادة اللغة العربية واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان، كما اطمأن على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات والقرارات الوزارية المنظمة لها.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع الأجواء الامتحانية التى يسودها الهدوء والطمأنينة، وسبل الراحة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتوافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل كل لجنة.



وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحان الدبلومات الفنية لمدارس الثانوية 5 سنوات (الامتحانات التحريرية) في المدرسة ويبلغ عددهم 138 طالبا بعدد 8 لجان امتحانية.

كما يؤدى الطلاب الامتحان فى تخصصات صيانة وإصلاح معدات ميكانيكية، وصيانة وإصلاح معدات، والطاقة الشمسية، و الإلكترونيات، وصيانة وإصلاح مبانى، وبرمجة وتشغيل ماكينات، واتوترونيك مركبات.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وبدأت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.