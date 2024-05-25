بلينكن: نيروبي شريكا مهما لواشنطن في تحقيق الاستقرار بإفريقيا والعالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتبر كينيا شريكا مهما لها في تحقيق الاستقرار ليس في إفريقيا فقط بل حول العالم، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الفرص الاقتصادية وتطوير التكنولوجيا المتطورة بين البلدين.

وأوضح بلينكن، في تصريحات خلال حفل غداء بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامل هاريس والرئيس الكيني ويليام روتو، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت أن واشنطن ونيروبي يتعاونان عن قرب في مجالات عدة منها التحول للطاقة النظيفة ومكافحة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات وإعادة الاستقرار في بعض الأماكن الأقل أمنا، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس الكيني خلال فترة رئاسته لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بلينكن يؤكد الحاجة الملحة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم السبت إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفى مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة فى غزة وتهدئة التوترات فى الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.

وناقش بلينكن أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع فى جميع أنحاء المنطقة، مجددا موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.

صحيفة بريطانية: قرار "العدل الدولية" ضربة لإسرائيل التي تزداد عزلة بعد نفاد الصبر الدولي

اعتبرت صحيفة "تليجراف "البريطانية، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، يمثل ضربة قوية لإسرائيل التي تزداد عزلة خاصة بعد نفاد صبر المجتمع الدولي.

وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته اليوم السبت " إنه من المتوقع أن يكون تأثير القرار في غزة محدودًا، ومن غير المرجح أن تحترم إسرائيل الحكم، إلا أن التداعيات السياسية والدبلوماسية ستكون واسعة النطاق.

وأضافت أن الضغط الدولي يؤدي في إسرائيل، إلى التفاف البلاد حول قادتها - وهو أمر يشجعه بنشاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعتمد في بقائه السياسي على دعم اليمين المتطرف ، ولكن على المستوى الخارجي ، فإن التأثير يعمل ضده حيث تتزايد يوميا الانتقادات العالمية، وحتى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة "الحليفتان الغربيتان الأكثر دعما لإسرائيل "، بدأ الصبر ينفد بينما تواصل الولايات المتحدة تقييد تصدير بعض الأسلحة الثقيلة إلى إسرائيل.