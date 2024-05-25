رئيس مدينة الطود يتفقد أعمال مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي

وصلت نسبة التنفيذ 37%

قام الدكتورعلي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته هشام علي ابازيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي والتي تم تخصيص قطعة أرض لها من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود بقرار رقم ١٣٠لسنة ٢٠٢٤.



ويأتي المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بتمويل بنك التنمية الافريقي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والذي يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلى والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود.



وتابع رئيس مركز ومدينة الطود نسبة تنفيذ المشروع والتي وصلت الي ٣٧% والمقرر الانتهاء منه في شهر فبراير القادم ٢٠٢٥ ،والذي يتكون من ٢ أحواض لاهوائيه و٢ أحواض إختياريه و٦ أحواض انضاج و٢ مرشح رملي ومبني اداري ومبني كلور ومخزن ومبني المدخل والمصفي وغرفة أمن وسور بطول ٢٢٠٠م/ط