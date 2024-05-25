القومي للمرأة يختتم تدريب مبادئ صناعة الحُلي ومشغولات النحاس بالمنيا

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات تدريب الحرف اليدوية على "مبادئ حرفة صناعة الحُلي ومشغولات النحاس"، والذي نظمه بالتعاون مع مؤسسة عزة فهمي، في قرية بني عبيد بمحافظة المنيا، وذلك فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 23 مايو 2024.

تضمن التدريب تعليم السيدات أساسيات ومراحل الحرفة لتعزيز قدراتهن وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

وقد حصلن كذلك على دليل تدريبي به المبادئ في صناعة الحلي من تاريخ الصناعة والأدوات المستخدمة والخطوات المتبعة.

وفي نهاية البرنامج التدريبى تم توزيع شهادات اجتياز التدريب على السيدات لدعمهن وتشجيعهن على بناء قدراتهن المهنية وتلبية متطلبات سوق الحُلِيّ بقطع فنية.

يذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.