أسعار العملات العربية والأوروبية بمستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك

أسعار العملات اليوم السبت.. شهدت أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت أمام الجنيه حالة من الاستقرار، خلال التعاملات بمعظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، بحسب البنك المركزي، إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها 696 مليون دولار.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات بمستهل اليوم السبت في معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي

متوسط سعر الدولار اليوم: 46.57 جنيه للشراء، و46.71 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 50.60 جنيه للشراء، و50.77 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.22 جنيه للشراء، و59.42 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.41 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 151.73 جنيه للشراء، و152.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.68 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 للبيع.

بنك مصر: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 46.50 جنيه للشراء، و46.60 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.73 للبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.45 جنيه للشراء، و50.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 50.57 جنيه للشراء، و50.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 59.21 جنيه للشراء، و59.41 للبيع.

بنك مصر: 59.17 جنيه للشراء، و59.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 59.06 جنيه للشراء، و59.30 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 59.21 جنيه للشراء، و59.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 12.42 جنيه للشراء، و12.45 للبيع.

بنك مصر: 12.42 جنيه للشراء، و12.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.38 جنيه للشراء، و12.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.42 جنيه للشراء، و12.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 151.17 جنيه للشراء، و152.18 للبيع.

بنك مصر: 151.95 جنيه للشراء، و152.23 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 144.15 جنيه للشراء، و152.01 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 151.83 جنيه للشراء، و152.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 12.70 جنيه للشراء، و12.71 للبيع.

بنك مصر: 12.70 جنيه للشراء، و12.71 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.64 جنيه للشراء، و12.68 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.68 جنيه للشراء، و12.71 للبيع.