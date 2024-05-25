ليان.. فراشة الاتحاد تحصد ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز

حصدت لاعبة نادى الأتحاد السكندرى ليان حازم أحمد ذهبية ببطولة الجمه للجمباز

واستطاعت فراشة نادى الاتحاد ان تحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فردى أنسات فى بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية خماسي

وقالت ليان حازم بطلة الجمباز للوفد “ كان حلم عندى ان اخد الميدالية الذهبية وكنت بداوم على التمرين اكثر من ٣ مرات فى الاسبوع ”

وأكدت فراشة الاتحاد على انها فخورة بأنها لاعبة فى نادى الاتحاد الذى يوفر كافة سبل الدعم للجمباز لها ولزميلاتها فى الوقت الذى شدد فيه على المجهود المبذول من قبل المدربين واسرتها حتى حصدت الميدالية الذهبية