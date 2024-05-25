الجيش الكويتي يوقع مع الجامعة الأمريكية الدولية مذكرة تفاهم لتفعيل سبل التعاون

وقع الجيش الكويتي ممثلا بمركز الدراسات والبحوث مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، ولتفعيل سبل وبروتوكول التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والمشروعات العلمية وتبادل الخبرات في ما يخدم كلا الجانبين.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على موقعها اليوم / السبت / أن التوقيع جاء بحضور آمر مركز الدراسات والبحوث اللواء ركن محمد ناصر فلاح وعضو مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية الدولية الدكتور نائل عبدالله العوضي.

وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بمثابة إطار عام للتعاون والتنسيق المستقبلي بين الجيش الكويتي والجامعة الأمريكية الدولية .

وعلى هامش توقيع الاتفاقية ناقش الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية تطوير وتعزيز سبل التعاون والدعم الأكاديمي العلمي بين الجيش الكويتي والجامعة الأمريكية الدولية.

الكويت : نحرص على أن نكون جزءا فاعلا في الجهود الدولية للحفاظ على التراث

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ناصر الهين حرص دولة الكويت على ان تكون دائما جزءا فاعلا ضمن المجتمع الدولي في جهوده الدؤوبة للحفاظ على التراث.جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية

وأشاد الهين - عقب ترؤسه وفد دولة الكويت بالمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية (دبليو آي بي أو) بجنيف ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت بالدور الذي تضطلع به المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في الحفاظ على التراث والقيام بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.

واكد أن المؤتمر الذي استمر 11 يوما اختتم بالتوصل إلى صك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية و أن المؤتمر شهد نوعين من التوقيع الأول يتعلق بالمعاهدة الخاصة بالصك والثاني تمحور حول البيان الصادر عن المؤتمر والذي وقعت عليه دولة الكويت إلى جانب 180 دولة.

وأوضح ان توقيع دولة الكويت كان أساسا على الوثيقة الختامية للمؤتمر وهي عبارة عن وثيقة احتفالية باختتام المناقشات.وقال إن دولة الكويت إلى جانب باقي الدول العربية والخليجية كان لها حضور ومتابعة حثيثة لسير المناقشات التي تمت في جنيف وكانت إيجابية وتمخضت عن صدور البيان الختامي.

وأشار إلى أن المعاهدات من هذا النوع تحتاج إلى مسار معين يبدأ بمناقشتها وتداولها بين مؤسسات الدولة ومن ثم المصادقة عليها إذا كانت تتماشى مع مصلحة الدولة.

وذكر ان المعاهدة ستدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة شهور بعد توقيع 15 دولة عليها . موضحا أنه بمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ سيوضع شرطا جديدا في القانون الدولي للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.وتوصف المعاهدة الجديدة بأنها الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية.

كما تعد أول معاهدة لمنظمة (ويبو) تتضمن أحكاما مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وترى الأمم المتحدة أن قرار عقد المؤتمر الدبلوماسي في جنيف واعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها لم يكن إنجازا في المفاوضات المعقدة والطويلة فحسب بل انتصارا لتعددية الأطراف.