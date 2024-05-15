الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لرفع مستوى الجاهزية..

الجيش الكويتي ينفذ تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي

نفذت القوة الجوية بالجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، تدريب رماية لطائرات الأباتشي بالذخيرة الحية، في ميدان الأديرع وسط البلاد.

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وزير خارجية الكويت يبحث مع نظرائه العراقي والمغربي والصومالي التطورات الإقليمية والدولية الراهنة

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وزير خارجية الكويت يؤكد إلتزام بلاده بدعم ووحدة واستقرار السودان

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان اليوم الأربعاء أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات الطيارين وتعزيز كفاءة واستعداد الطائرات، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية، لتأدية الواجبات والمهام المنوطة بهم

أمير الكويت يستقبل الحكومة لأداء اليمين الدستورية

استقبل أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الصباح، والوزراء أعضاء الحكومة لأداء اليمين الدستورية.

 

وأصدر أمير البلاد أمراً أميرياً صباح اليوم يقضي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

 

وخاطب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد أداء اليمين الدستورية، قائلاً:" أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على جهوده في تنفيذ تكليفنا باختيار أعضاء الحكومة الجديدة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

 

وتابع:" مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".

 

وقال مشعل الصباح لأعضاء الحكومة:" أنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء، لذا فعليكم واجبات ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار وهذه ضريبة التكليف والاختيار فكونوا لقسمكم بارين ولثقة شعبكم مقدرين".

 

وكانت الكويت قد أصدرت قبل 3 أيام مرسوماً أميرياً بتشكيل الوزارة الجديدة في دولة الكويت برئاسة أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضمنت الحكومة 4 أسماء جديدة في التشكيل.

 

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