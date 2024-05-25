وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الإعدادية

تفقد صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 88682 طالب، بالإضافة إلى 3588 طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد، مثمناً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وأكد وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم السبت، وتستمر لمدة اسبوعين حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم يأتي بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.