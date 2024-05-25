ICT Misr وIOT Misr تكشفان حلولاً جديدة للأمن السيبراني في Caisec”24

قال المهندس عمرو نور الرئيس التنفيذي لشركة IOT مصر، إن شركة ICT Misr وشركة IOT Misr تفتخران بكونهما الراعي الماسي للمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبيراني Caisec للعام الثاني على التوالي، والمستهدف إطلاقه في 3 و4 يونيو المقبل 2024.

وأضاف أن الشركتان استطاعا خلال الفترة الأخيرة أن تحققا قفزات كبيرة جداً على نطاق الأمن السيبراني لجميع أعمالهما سواء من حيث نوعية وحجم الخدمات المقدمة للعملاء أو من حيث الشراكات والتحالفات العالمية التي وثقت واعتمدت بشكل كبير على كوادر ومهندسي كل منIoT Misr وICT Misr .

وأكد أن Caisec يعتبر فرصة مهمة جداً لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المختلفة في مجال لا يتوقف عن التطور كل لحظة، موضحاً أنه بالنسبة لشركة ICT Misr فإنها خلال المؤتمر تعتزم تقديم ومناقشة مجموعة كبيرة من الأفكار والحلول لحماية استضافة ومعالجة البيانات وحماية المتعاملين مع البيانات والدفاع عن التهديدات الموسعة، وحماية الهوية الرقمية مع طرح الحلول المناسبة لمجموعة كبيرة من التحديات المستحدثة على جميع مستويات أعمال الشركات والمؤسسات.

وكشف أنه بالنسبة لشركة IoT Misr فسوف تناقش وتستعرض كل ما يخص الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء وحماية تكنولوجيا خطوط الإنتاج في كافة المجالات ولا سيما القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبترول والصناعات الاستراتيجية، وكذلك المدن الذكية التي تشهد تطوراً كبير جداً في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – عن إطلاق النسخة الثالثة من الحدث الأكثر تخصصاً في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا Caisec’24، والذي يُعقد على مدار يومي 3 و4 يونيو 2024 بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية.

وينطلق الحدث بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، و البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP)، وشركة MSECB المتخصصة في اعتماد أنظمة الإدارة ومنح شهادات الجودة (الأيزو)، وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).

وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future تطلق نسخة عام 2024 من مؤتمر ومعرض Caisec’24 مرحلة متطورة من فعاليات الأمن الإلكتروني في المنطقة، عبر البناء على الخبرات المكتسبة من نجاح النسختين السابقتين، حيث الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.

وينطلق Caisec’24 بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقاً وأسهل استيعاباً.

وتكشف قائمة المشاركين في Caisec’24 عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.

ويستضيف Caisec’24 نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لدول المنطقة، بما فيهم ممثلين عن وزارة الآثار السعودية، ووزارتي الداخلية والبترول من المملكة البحرينية، ووزارة البترول الكويتية، والبنك المركزي العماني.