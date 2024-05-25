يمكنك الآن البحث عن أغنية على YouTube Music لنظام Android

أطلق YouTube Music لنظام التشغيل Android أخيرًا أداة طال انتظارها تتيح للأشخاص غناء أغنية للبحث عنها، بالإضافة إلى غناء اللحن أو تشغيل اللحن على آلة موسيقية، وفقًا لتقارير 9to5Google. كان البرنامج في مرحلة الاختبار منذ شهر مارس.

كل ما عليك فعله هو النقر على العدسة المكبرة في الزاوية العلوية اليمنى والبحث عن أيقونة الشكل الموجي بجوار أيقونة الميكروفون. اضغط على أيقونة الشكل الموجي وابدأ في الطنين أو الغناء. يجب أن تعرض صفحة النتائج بملء الشاشة بسرعة صورة الغلاف واسم الأغنية والفنان والألبوم وسنة الإصدار وغيرها من البيانات المهمة حول الأغنية. يعتمد البرنامج على ميزة Pixel’s Now Playing، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي "لمطابقة الصوت مع التسجيل الأصلي".

تأتي الأداة في تحديث من جانب الخادم مع الإصدار 7.02 من YouTube Music لنظام Android. لا يبدو أن هناك أي معلومات حول مدى توفر إصدار iOS، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون في طريقنا في المستقبل القريب.



هذا النوع من الميزات ليس جديدًا تمامًا، حتى لو كان جديدًا على YouTube Music. طرح بحث Google أداة مماثلة في عام 2020 وبدأ تطبيق YouTube العادي في تقديم شيء مثل هذا في العام الماضي. تحتوي منصة بث الموسيقى عبر الإنترنت Deezer أيضًا على أداة "الهمهمة للبحث"، والتي تم إصدارها في عام 2022.