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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حكومة ليتوانيا تعلن الموافقة على إقامة سوار من المسيرات

ليتوانيا
ليتوانيا

أعلنت حكومة ليتوانيا أن الدول الست الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لروسيا توافقت على إقامة "سور من المسيرات" بهدف الدفاع عن حدودها ضد "الاستفزازات".

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وقالت وزيرة الداخلية في ليتوانيا آنيي بيلوتايت لوكالة "بي ان اس" للانباء "إنه امر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النرويج حتى بولندا.
الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا".
وأضافت "ليس فقط من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة المراقبة، ولكن أيضا من خلال الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات، التي من شأنها أن تسمح لنا بالحماية من الاستفزازات من الدول غير الصديقة ومنع التهريب".
وأعلنت بيلوتايت الخطة بعد محادثات مع نظرائها في دولتي البلطيق إستونيا ولاتفيا بالإضافة إلى فنلندا والنرويج وبولندا.
بالإضافة إلى نشر طائرات مسيرة لمراقبة الحدود، ستستخدم الدول أيضا أنظمة مضادة للطائرات المسيرة لوقف تلك العائدة الى العدو.
ولم تذكر بيلوتايت إطارا زمنيا لهذه الخطة.

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