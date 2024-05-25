عاجل.. مصرع طفل وشاب إثر انهيار عقار الإسكندرية

لقى طفل وشخ مصرعهم اثر انهيار عقار قديم بمنطقة باب الجديد بوسط الاسكندرية، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في استمرار عمليات البحث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.



كان مدير الأمن قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم، في منطقة الباب الجديد بحي وسط الإسكندرية.

وسرعان ما تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع انهيار العقار؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.

كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار في منطقة الباب الجديد، بحي وسط الإسكندرية؛ حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.

تم انتشال جثمان كل من : ممدوح سعد 10 سنوات، والذي تصادف مروره في وقت انهيار العقار، بالإضافة إلى محمد جابر السيد سلامة، 50 عامًا.

وتوجهت قوة أمنية إلى موقع العقار، وفرضت كوردون أمني، وبدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وأسباب حدوثه

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعناصرها إلى مكان البلاغ وانتقلت قوة أمنية لفرض طوق أمني وبدء التحقيقات، كما دفعت الإسعاف بسيارتها للتعامل مع الإصابات.