لاعب المشروع القومي للبطل الأولمبي يتوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

توج عبدالرحمن حسين متولي بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بـ 3 ميداليات متنوعة ضمن بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال للشباب المشارك ببطولة العالم للشباب المقامة حاليًا في بيرو خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الجاري.

حيث نجح عبدالرحمن حسين متولي في التتويج بميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع وفضية الخطف، في منافسات وزن 67 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري 3 لاعبين ولاعبات من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى وهم: عبدالرحمن حسين متولي في وزن 67 كجم، و زينب جبريل عبد الحميد في وزن 81 كجم، و حبيبة سعد عبد الفتاح في وزن 49 كجم.

وتستأنف البعثة المصرية منافساتها يوم 26 مايو، بمشاركة لاعبة المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي / زينب عبد الحميد جبريل في وزن 81 ك في تمام الساعة الثانية صباحًا.