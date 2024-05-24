علماء يوضحون كيفية تأثير القهوة على الذاكرة

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن القهوة لها تأثير إيجابي على ذاكرة الإنسان.

وفي هذا الصدد، اكتشف العلماء كمية القهوة التي يجب أن تشربها حتى يكون لها تأثير على ذاكرة الشخص وبحسب موقع New Scientist، لكي تحصل على تأثير شرب القهوة، عليك أن تشربها بكميات معينة.

أجرى الباحثون تجربة شارك فيها عدة مئات من المتطوعين، الذين تناولوا الكمية اللازمة من القهوة لاستبدال التغييرات في الذاكرة البشرية.

تم تقسيم جميع المتطوعين إلى مجموعات، وتم إعطاء بعض المشاركين أقراصًا تحتوي على الكافيين، وتم إعطاء البعض الآخر علاجًا وهميًا وبعد ذلك، خضعوا لاختبارات القدرات المعرفية وأداء الذاكرة. وتبين أن القهوة كان لها بالفعل تأثير وتسريع عمل الدماغ البشري، كما أنها تحسن الأداء المعرفي العام وأداء الذاكرة.

أولئك الذين شربوا القهوة كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين تناولوا أقراص الكافيين والعلاج الوهمي وفي الوقت نفسه، وجد العلماء أنه لتحقيق النتائج، ليس من الضروري على الإطلاق شرب كمية كبيرة من القهوة؛ فكمية معتدلة من هذا المشروب لها بالفعل تأثير إيجابي على القدرات المعرفية للشخص.

إلا أن العلماء يحذرون من أن فنجانين من القهوة يكفيان لتحسين الذاكرة وتدريبها، ويجب عليك شرب المشروب مباشرة قبل دراسة المادة وعدم الانجراف معه كثيرًا، لأنه في هذه الحالة قد يكون التأثير عكسيًا.

ما هو فقدان الذاكرة؟

يشير فقدان الذاكرة إلى نسيان الذكريات، مثل الحقائق والمعلومات والتجارب وعلى الرغم من أن الأفلام والبرامج التليفزيونية تصور فقدان الذاكرة على أنه نسيان الهوية، فإن هذا ليس هو الحال عمومًا على أرض الواقع.

بدلًا من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون فقدان الذاكرة -وتسمى أيضًا متلازمة فقدان الذاكرة- يعرفون هويتهم عادةً ولكن، قد يواجهون صعوبة في تعلم معلومات جديدة وتكوين ذكريات جديدة.

ويمكن أن يحدث فقدان الذاكرة بسبب تلف مناطق الدماغ التي تلعب دورًا حيويًا في عمل الذاكرة وعلى عكس النوبات المؤقتة من فقدان الذاكرة، وهو ما يسمى بفقدان الذاكرة الشامل العابر، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة دائمًا.

ولا يُوجد علاج محدد لفقدان الذاكرة، ولكن يمكن توجيه العلاج إلى السبب الرئيسي للمرض. يمكن مساعدة الأشخاص المصابين بفقدان الذاكرة وأسرهم على التعايش مع المرض، وذلك من خلال نصائح تقوية الذاكرة والحصول على الدعم.