أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني من نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موقف اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام بوروسبا دورتموند.



وكان ريال مدريد قد تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما عبر بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وتحدث أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية: “لقد تم استبعاد الفرنسي أوريلين تشواميني، من نهائي دوري الأبطال، لكن سيكون جاهزاً ومستعدًا لـ كأس أمم أوروبا”.

وتعرض تشواميني لإصابة بكسر في مشط القدم خلال مشاركته في مواجهة بايرن ميونخ التي جمعت بين الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء الأول من يونيو المقبل.