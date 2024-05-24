حنان أبوالضياء تكتب: 7 نجوم أضاءوا مهرجان «كان»

أهم ما ميز مهرجان كان السينمائى الذى يختتم فعالياته اليوم أن العديد من نجومه خرجوا عن المألوف شكلاً ومضموناً، وقدموا سينما لها بريق ومذاق خاص. «الوفد» ترصد أبرز تلك الظواهر التى تجسدت من خلال أعمال مختلفة جسدها نجوم كبار من أصحاب المقام الرفيع.



(1) شجاعة ديمى مور



لو كان هؤلاء النجوم جميعهم شجعان مثل ديمى مور، أو غاضبين، أو مستعدين لتسليم أنفسهم بالكامل لأفضل دور عُرض عليهم منذ ذروة شهرتهم. تلك تفاصيل شخصيتها فى فيلم The Substance حيث تدعى إليزابيث سباركل. الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والتى أعادت تقديم نفسها كخبير لياقة بدنية مثل جين فوندا عندما نضجت نحو الخمسين من عمرها، كانت إليزابيث بالفعل على حافة التقادم عندما يبدأ هذا الفيلم. صورة إليزابيث الذاتية محمية من خلال صورة غير ثابتة لنفسها معلقة فى شقتها فى لوس أنجلوس، لكن غرورها ينهار. بعد أن سمعت المدير التنفيذى للشبكة الذى يشرف على برنامجها التدريبى وهو يدلى ببعض التعليقات المتطرفة حول مظهرها الجسدى.

(2) كيفن كوستنر.. الذئب الوحيد



يعود كيفن كوستنر بملحمة التوسع فى الغرب القديم التى تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، مالكا قدرا من الجرأة ليصور نفسه على أنه راعى بقر مثير . يتم سرد «Horizon» عبر أربع حكايات متشابكة فى المناطق التى أصبحت وايومنج ومونتانا وكانساس وما حولها، وقد حصل على عنوانه من مستوطنة رائدة خيالية فى ستينيات القرن التاسع عشر والتى سحقت قبيلة أباتشى التى تقاتل الآن لاستعادة أراضيها. يتجول كوستنر فى الفيلم فى دور هايز إليسون، الذئب الوحيد الذى يلفت انتباه ماريجولد (آبى لي). يظهر باعتباره لسان حال مهدئ لموقف الفيلم الرقيق تجاه السكان الأصليين، حيث يشرح للمغيرين سبب غضب الأباتشى فى المقام الأول.

(3) مينيرفينى يعود مع «الملعون»



لا يمكن للحرب أن تستمر إلا لفترة طويلة قبل أن تبدأ أسبابها فى التآكل، ويضطر الأشخاص الذين جندوا للقتال نيابة عنهم إلى حساب الحقيقة الأساسية لما يفعلونه بالفعل هناك. هذا ما يريد قوله فيلم «الملعنون» للمخرج روبرتو مينيرفينى، وهو عبارة عن إعادة تمثيل الحرب الأهلية من خلال وحدة تطوعية تم إرسالها للقيام بدوريات فى الأراضى الحدودية على طول الأراضى الغربية خلال شتاء عام 1862. لقد انطلقوا كمجموعة نبيلة من قوات حفظ السلام،ولكن بعد أن بدأ حجاب الهدف. ومع ازدياد برودة الطقس وزيادة صعوبة دفع العربات إلى أعلى التلال المتجمدة، تفسح افتراضات الواجب والفخر الوطنى المجال أمام أسئلة غير قابلة للحل تتعلق بالإيمان، والرجولة، والتسامح.

(4) ريتشارد جير.. ينبش حياته!



هل من الممكن مشاهدة فيلم للنجم ريتشارد جير دون أن يكون وسيما.. هذا ما حدث فى مهرجان كان من خلال فيلم «Oh, Canada»، ليروى قصة ليونارد فايف (ريتشارد جير) كفيلم واقعى . يظهر جير كفنان يحاول السيطرة على عقله المريض فى الوقت الفعلي، مستعيدًا ذكريات هجر النساء والأطفال الذين نجوا معًا فى نوع من الضباب المحبط .فايف، الذى يُخضع نفسه لمقابلة مهنية أجراها طلاب السينما السابقون فى أيام التدريس الأخيرة فى حياته المهنية، يعانى من حالة من الاضطراب العقلى بسبب تناول الأدوية للتخفيف من « السرطان» الذى يعانى منه.. لقد وافق على نبش حياته، التى تقترب الآن بشكل واضح من نهايتها، من أجل طاقم الفيلم.

(5) تشاو تاو وفخ المد والجزر



كان فريق الزوج والزوجة للمخرج جيا تشانجكى والممثلة تشاو تاو إحدى الشراكات الإبداعية الأكثر أهمية خلال العقدين الماضيين للسينما الصينية. أحدث تعاون لهما، «Caught by the Tides»، يعودان إلى مدينة كان بقصة حب تدور أحداثها فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وتلعب دور البطولة فيها تشاو كامرأة تسافر عبر الصين بحثًا عن عشيق ضائع اختفى بعد علاقة غرامية قصيرة.الفيلم، الذى يمثل أول مشروع مكتوب لجيا منذ ست سنوات، يتميز أيضًا بتجاربه مع الذكاء الاصطناعي. استخدم المخرج مجموعة متنوعة من التقنيات، بما فى ذلك الكاميرات الرقمية والأفلام مقاس 16 ملم، ليروى قصة حب امتدت لعقدين من الزمن.

(6) أوليفر ستون مع رئيس البرازيل



يعود أوليفر ستون بفيلم وثائقى سياسى آخر، عن رئيس البرازيل الحالى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى شغل أيضًا منصب الرئيس من عام 2003 إلى عام 2011 وهذا يعنى أنه لا يتخذ تلقائيًا الموقف المؤيد لأوكرانيا السائد فى الولايات المتحدة، يعود الشريط إلى بدايات مسيرة لولا دا سيلفا السياسية ويستعرض تحولاتها وصولًا إلى اعتقاله بتهمة الفساد عام 2018. و يركّز أكثر على السنوات الأخيرة من حياته بين عامى 2016 – 2022، وذلك فى حوار بين لولا وستون تتخلله لقطات أرشيفية مختلفة. هذا المسار الشائك والمعقد هو محور الشريط الوثائقى الذى يمتد على 90 دقيقة، لم يغفل لولا دا سيلفا خلالها الحديث عن تورط الولايات المتحدة فى أمريكا الجنوبية وتدخلاتها لصالح حلفائها.

(7) يوتوبيا.. فرانسيس كوبولا



منذ ما يقرب من 40 عامًا، كان فرانسيس فورد كوبولا يطارد قصة مبنية على مفهوم اليوتوبيا، والرؤى، وصعود وسقوط الإمبراطوريات. الآن، اصطاد المايسترو حوته الأبيض أخيرًا وحوّل الحلم إلى حقيقة. ملحمة كوبولا التى تضم آدم درايفر، ناتالى إيمانويل، أوبرى بلازا، جيانكارلو إسبوزيتو، لورنس فيشبورن، ثنائى كاوبوى منتصف الليل داستن هوفمان وجون فويت، كلوى فينمان من SNL، كاثرين هانتر، وأفراد عائلة كوبولا. يعد Megalopolis أفضل فيلم فى مسيرته المهنية فى صناعة الأفلام. صفقت القاعة للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا لمدة أربع دقائق .تدور أحداث الفيلم فى مدينة خيالية على شكل مدينة نيويورك الشخصية الرئيسية هى المهندس المعمارى سيزار كاتيلينا (الذى يلعب دوره آدم درايفر) الذى يحاول تحويل هذا المكان إلى مدينة ضخمة مثالية للناس.