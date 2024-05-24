النظام الغذائي النباتي يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على إنقاص الوزن

يساعد النظام الغذائي النباتي ضحايا مرض السكري من النوع الثاني على إنقاص الوزن ويكونون أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب، ويرتبط انخفاض مستويات الأنسولين والكوليسترول بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض الخبيثة.

إذا أراد مريض السكري إنقاص وزنه وحماية نفسه من خطر الموت بسبب أمراض القلب، فعليه أن يصبح نباتياً. إن الامتناع عن اللحوم يقلل من مستويات الأنسولين والكوليسترول لدى هؤلاء المرضى، مما يوفر الحماية ضد النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يؤكد علماء من الولايات المتحدة الأمريكية أن ما بين 60% إلى 70% من ضحايا مرض السكري من النوع الثاني يموتون بسبب أمراض القلب ومع ذلك، أظهرت الدراسة أخبارا جيدة - تناول الأطعمة النباتية يقلل من عدد مشاكل القلب لدى مرضى السكر ويحسن مرضهم.

الأطعمة النباتية مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة تعزز صحة القلب لأنها منخفضة الدهون وغنية بالألياف.

ويعاني حوالي 10 ملايين روسي من مرض السكري، 90% منهم مصابون بالنوع الثاني من هذا المرض، وقام العلماء بتحليل 9 دراسات لتقييم آثار النظام الغذائي النباتي على صحة مرضى السكري.

وبعد ذلك توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الأطعمة النباتية توفر الحماية ضد أمراض القلب وتساعد أيضًا على إنقاص الوزن.

يتذكر MedicForum أنه في أبريل من هذا العام تم نشر نتائج دراسة أخرى مثيرة للاهتمام، وأظهرت أن زيادة مستويات فيتامين د تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري الوصول إلى مستويات من هذا الفيتامين بمستوى لا يقل عن 30 نانوجرام لكل ملليلتر من الدم، وهو أعلى بمقدار 10 نانوجرام / مل من المستوى الذي أوصى به الخبراء.

ما هو مرض السكري ؟

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه. لكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

تشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني من داء السكري وتشمل حالات داء السكري القابلة للعلاج مقدمات السكري والسكري الحملي تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.