نقيب الاجتماعيين: إنشاء مركز للتدريب على متغيرات المجتمع ونسعى لتطوير المناهج الدراسية

أكد الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أن النقابة تعمل حالياً على عدة محاور لتطوير المهن الاجتماعية لتكون جاهزة كاستشارى لمؤسسات الدولة فى حالة الاستعانة بمقترحاتها من خلال انشاء مركز بحوث وتدريب للإخصائيين الاجتماعيين للتدريب على التخصصات الأربعة.

وأضاف «عبدالحميد» أن النقابة هى المعنية بالحفاظ على المهنة وحارسة للمهن الاجتماعية لذلك نرى أن هناك حاجة إلى تطوير مناهج بعض التخصصات بكليات الآداب وإضافة بعض المقررات للتوسع فى سوق العمل خاصة أن كلية لديها لائحة خاصة تقوم بتغيرها كل فترة ولكن مع الأسف يظل الشكل التقليدى ثابتاً ونحتاج لتحريك المناهج ولا بد من وضع رؤية تؤسس على معايير علمية لإفادة المجتمع وتطوير المهنة من خلال تشكيل مجلس أعلى يتبع النقابة يختص بمتابعة التغيرات ونوعية المعارف والخبرات التى من المفترض أن يتمتع بها ممارس المهنة للتناسب مع المتغيرات الدولية.

وأشار «عبدالحميد» إلى أن العلوم الاجتماعية تتغير بتغير التغيرات المجتمعية فلدينا حالياً الذكاء الاصطناعى ونرى كيف أن القيم التى تتحكم فى سلوك الانسان تتغير رغم أن الوالدين والمدرسة والمجتمع لأن الفرد لديه القدرة أن يكون متصلاً بجهات أخرى بعيدة وبالتالى فنحن نحتاج إلى إضافة مقررات لدراسة كافة القضايا كما نحتاج إلى إعادة تدريب الباحثين وإقامة دورات تدريبية بمحتويات متخصصة تتناسب مع القضايا.