حق الرد لنقيب التشكيليين

إيماناً من جريدة الوفد بحق الرد أرسلت الدكتور صفية القبانى نقيب التشكيليين رداً على ما تم نشره فى عدد 11 مايو الماضى تحت عنوان (التشكيليون تفقد ثلاثة ملايين جنيه تبرعات بسبب انتحال) صفة أعضاء مجلس النقابة حيث أكدت ان السيدة المذكورة بهذا المنشور سبق أن تقدمت باستقالتها من مجلس النقابة ومن الشعبة التى تنتمى لها وذلك بتاريخ 22 فبراير 2021، وقام المجلس بقبول هذه الاستقالة ٢- قام أحد الفنانين وبناء على رغبته فى عمل وديعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه كوقف خيرى يستفيد منه أعضاء النقابة المرضى والحالات الإنسانية ويتم الاستفادة من هذه الوديعة بعد وفاة العضو المتبرع وهذا الوقف يتطلب بوجود حساب لدى البنك الأهلى لان حسابات هذا الفنان المتبرع موجودة بالبنك الأهلى وقمنا بإبلاغه برقم الحساب وقام مشكوراً بعمل توكيل رسمى بالوديعة لدى البنك. وقامت النقابة متمثلة فى مجلس إدارتها ونقيبها فى عمل تكريم لهذا الفنان على هذا التبرع وتم نشره بمواقع النقابة الرسمية.

ما إن علمت هذه السيدة المذكورة والمستقيلة من المجلس بهذا العمل الخيرى قامت بالاتصال بالفنان المذكور المتبرع ومن معها من أعضاء المجلس المستقلين وقالت له إن هذا المجلس غير شرعى وغير قانونى وقامت بإثنائه عن هذا المتبرع وتحويله إلى جهة أخرى... إذن من الذى اضاع على النقابة ثلاثة ملايين جنيه. ٣- سيادتكم تعلمون أن البنك الأهلى لا يقوم بفتح حسابات الجهات معلومة إلا بعد مراجعته قانوناً واستيفاء شروط ومستندات تثبت أحقية هذه الجهة فى فتح الحساب وهذا الحساب باسم نقابة الفنانين التشكيليين وليس حساباً شخصياً. كما تدعى المذكورة والنقابة تتعامل مع الجهات السيادية بالدولة بكل تقدير.