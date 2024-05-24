زيزو: التتويج بالكونفيدرالية هدية الله على مجهود اللاعبين

علق أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.



وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بعدما فاز على نظيره نهضة بركان في إياب نهائي البطولة، والتي أقيمت على ملعب القاهرة.

بينما انتهت مواجهة الذهاب بفوز نهضة بركان بنتيجة 2/1، ليستفيد الزمالك بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

وتحدث أحمد سيد زيزو في تصريحات صحفية، حيث قال: "تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية، مكافأة من الله على المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين هذا العام، في وسط الظروف التي مر بها النادي".

وتابع: "بطولة الكونفيدرالية ستمنحنا ثقة كبيرة للاعبين المنضمين حديثاً لنادي الزمالك، وستزيد من انسجامهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في السوبر الإفريقي.