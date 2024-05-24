وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري الرياضة للجميع بمركز شباب الجزيرة

صبحي...نسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نهائي دوري الرياضة للجميع في مركز شباب الجزيرة فى حضور رئيس الاتحاد، الدكتور عماد البناني، وقيادات الوزارة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي.

شارك في المباراة النهائية حوالي 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، يمثلون 7 أندية مختلفة، شملت أندية "النصر، الأهلي، المقاولون العرب، الترام، مركز شباب الديوان بأسوان، نادي هوليدوا، ونادي الناصر بالبحيرة.

وتضمنت المسابقة ألعابًا متنوعة مثل كرة القدم خماسيات، كرة الطائرة البلونية، شد الحبل، ومسابقات اللياقة البدنية.

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام ببرامج وأنشطة التنمية الرياضية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع والتى باتت تتحقق على أرض الواقع بفضل هذه المشروعات ، فضلا عن دورها فى الكشف عن الموهوبين رياضيا فى مختلف الألعاب.

ثمن الوزير على دورى الرياضة للجميع ، والتنافس القوى بين المشاركين فى جميع المسابقات ، والمواهب الواعدة التى ظهرت فى تلك المنافسات، مشيداً كذلك بدور اللجنة المنظمة للدورى وإخراجه فى أفضل صورة.

هذا وقد حصل نادي النصر الرياضي رجالًا وسيداتٍ على الدرع العام تقديرًا لإنجازاتهم في المسابقة، ويعكس الدورى توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز النشاط الرياضي وتشجيع المشاركة المجتمعية في الألعاب الرياضية المختلفة.