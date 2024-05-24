انخفاض أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 مايو 2024، انخفاضا بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن بنحو30 جنيهًا.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة الحرب التي تعيشها بعض الدول على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر الذهب اليوم عيار 24: 3588.6 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21: 3140 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 18: 2691.4 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 14: 2099.3 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

25120 جنيهًا