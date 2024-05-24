نينتندو تفتتح متجراً ثانياً في الولايات المتحدة

لقد استغرقت Nintendo عقدين من الزمن، لكن الشركة أصبحت أخيرًا جاهزة لفتح متجر ثانٍ في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يفتح الموقع الجديد في Union Square في سان فرانسيسكو أبوابه في عام 2025. والتفاصيل حول Nintendo San Francisco ضئيلة في الوقت الحالي، لكن الشركة قالت إنها ستسمح "للزوار من القريب والبعيد بتجربة عالم Nintendo ومنتجاتها وألعابها". الشخصيات." وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الفترة التي تسبق حفل قص الشريط.

افتتحت نينتندو متجرها في نيويورك في مركز روكفلر منذ 19 عامًا في مثل هذا الشهر، على الرغم من وجود مركز بوكيمون سابقًا في نفس الموقع. إلى جانب البضائع والأكشاك حيث يمكن للزوار لعب بعض ألعاب Switch، يحتوي متجر نيويورك على متحف صغير يضم وحدات تحكم قديمة وحمولة قارب من Amiibo.

ولم تفتح الشركة أي متاجر دائمة في اليابان حتى عام 2019، ولديها الآن ثلاثة متاجر في موطنها الأصلي. لدى نينتندو أيضًا منفذ خاص للموظفين في مقرها الأمريكي في ريدموند، واشنطن.