ميار شريف تقترب من الأولمبياد بعد التأهل إلى نهائى بطولة للا مريم

اقتربت نجمة التنس المصرى ميار شريف الصمنفة 66 عالميا من التأهل الى اوليمبياد باريس 2024 وذلك بعد نجاحها فى الصعود الى نهائى بطولة للا مريم ذات الوزن 250 والمقامة حاليا فى العاصمة المغربية الرباط .

واكتسحت ميار شريف فى الدور قبل النهائى للبطولة منافساتها الروسية كاميلا راخميوفا بنتيجة 6 / صفر و 6 /1 ولم تستغرق المواجهة سوى ساعة ودقيقة واحدة فقط .

قدمت ميار اداءا راقيا للغاية وظهرت بمستوى اكثر من متميز لتواصل بذلك تالقها الواضح منذ بداية البطولة واسقاطها منافساتها الواحدة تلو الاخرى ولم تستغرق اطول مبارياتها حتى الان فى البطولة اكثر من ساعة و37 دقيقة امام الاسبانية تيرمو فى دور الثمانية .

وتلتقى ميار شريف غدا السبت فى نهائى البطولة امام اللاعبة الاميريكية بيتون ستيرنز والمصنفة رقم 81 عالميا والتى تأهلت الى المباراة النهائية بعد لقاء ماراثونى امام البلغارية فكتوريا تيموفا استمر ثلاث ساعات و15 دقيقة انتهى لصالح ستيرنز فى النهاية 6/ 7 و 7/5 و 7/ 6 .

ومن جانبه اكد السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى ان ميار شريف تلعب البطولة بتركيز شديد للغاية ونجحت فى تخطى منافساتها باقتدار شديد للغاية وبمستوى متميز للغاية منحنا الامل وبكل قوة فى الحصول على بطاقة الـتأهل الى اوليمبياد باريس 2024 .