لوسيد موتورز تخفض 6% من قوتها العاملة قبل إطلاق سيارتها الكهربائية

ألغت شركة Lucid Motors حوالي 400 وظيفة، وفقًا لإيداع تنظيمي. وهذا يصل إلى حوالي ستة في المئة من القوى العاملة. وبالمناسبة، قامت الشركة أيضًا بإلغاء 1300 وظيفة في العام الماضي. ويأتي كل هذا قبل إطلاق أول سيارة دفع رباعي كهربائية في وقت لاحق من هذا العام، وهو إصدار مهم للشركة المصنعة للسيارات.

يمكنك على الأرجح تخمين الأسباب المقدمة لتسريح العمال. حصل الـ 400 شخص على زلات وردية بسبب المصطلح المفيد والغامض المعروف باسم "إعادة الهيكلة". ولتحقيق هذه الغاية، تقول الشركة إنها تتوقع اكتمال عملية إعادة الهيكلة هذه بحلول نهاية الربع الثالث، على الرغم من أنها لم تذكر شيئًا عن إعادة توظيف أي شخص.

"كما هو الحال دائمًا، يجب أن نظل يقظين بشأن التكاليف. قال الرئيس التنفيذي بيتر رولينسون في رسالة بريد إلكتروني للشركة نشرتها TechCrunch: "نحن نعمل على تحسين مواردنا بطريقة نعتقد أنها ستضع الشركة في أفضل وضع لتحقيق النجاح المستقبلي وفرص النمو بينما نركز على تحقيق أهدافنا الطموحة".



وتشمل هذه الأهداف الطموحة سيارة الدفع الرباعي EV المذكورة أعلاه، والتي تحمل اسم Lucid Gravity. تطلق عليها الشركة اسم "أفضل سيارة دفع رباعي في العالم" وستحتوي على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي ونطاق أقصى متوقع يبلغ 440 ميلاً لكل شحنة. هذه بعض المواصفات الجيدة حقًا.

ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يبدأ سعر السيارة من 80 ألف دولار. لقد توقف نمو السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، لذا إذا لم تنتشر السيارات الكهربائية، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لمزيد من إعادة الهيكلة. إذا فشل ذلك، يمكن لشركة لوسِد دائمًا بيع المزيد من السيارات للحكومة السعودية.

عند الحديث عن توقف نمو السيارات الكهربائية، قامت معظم الشركات المصنعة الأمريكية الكبرى بتسريح موظفيها في العام الماضي. مشاكل شركة تيسلا معروفة للجميع، لكن شركة ريفيان قامت أيضًا بتخفيض قوتها العاملة بشكل كبير. وينطبق الشيء نفسه على شركة فيسكر ومقرها كاليفورنيا.