أسعار العملات العربية نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية

اسعار العملات العربية اليوم الجمعة.. شهدت أسعار معظم العملات العربية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك وماكينات الصرف الالي، استقرارًا، في ختام التعاملات اليوم الجمعة 24 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو12.55 جنيه للشراء، ونحو 12.58جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو152.74جنيهًا للشراء، ونحو 153.81جنيهًا للبيع

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

اسعار العملات العربية نهاية تعاملات اليوم الجمعة

سعر الريال السعودى اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري للشراء نحو 12.42، والبيع نحو 12.45.

سعر الدينار الكويتى اليوم

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري للشراء 151.17، والبيع نحو 152.19.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري مقابل الجنية المصري للشراء نحو 12.70، والبيع نحو 12.71.

سعر الريال القطري

كما حقق سعر الريال القطري اليوم الجمعة مقابل الجنية المصري في البنك المركزي المصري، للشراء نحو 11.82، وللبيع نحو 12.81.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 152.11 جنيها للشراء، و153.13 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

العملات الاجنبية

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.86 جنيه للشراء، 51.15 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.24 جنيه للشراء، 59.63 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.