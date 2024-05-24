تجهيز 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب فى امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية قد جهزت عدد ٩٩ لجنة امتحان لاستقبال عدد ٣١١٠٠ طالب من مختلف أفرع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي ممن يمثلون القوى البشرية الواجب إعدادها والاستثمار فيها، وربطها باحتياجات سوق العمل و تلبية احتياجات المجتمع من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة.

مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية الأمن والصحة و الكهرباء والوحدات المحلية والتموين والتأمين الصحي لاضطلاع كلا منهم بدوره المعهود لتذليل العقبات أثناء الامتحانات، وشدد الوكيل على قيام إدارة التعليم الفني بالمديرية وممثليها بالإدارات التعليمية التسعة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة باللجان والاستراحات ومراجعة نظافتها وتوافر مصادر التهوية والمياه تمهيداً لاستقبال الطلاب الممتحنين ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

من جانبه أكد الدكتور نجم احمد علي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن عدد طلاب التعليم الزراعي ٥٧٧٥ يؤدون امتحاناتهم في ١٦لجنة امتحان ، و يؤدي ١٦٩٧٤ طالبا بشعب التعليم الصناعي العام والمهني و المزدوج والخمس سنوات امتحاناتهم في ٤٩ لجنة امتحان ، بينما يؤدي ٨٣٤٨ من طلاب التعليم التجاري والفندقي ( بالمديرية ودشنا ) امتحاناتهم في ٣١ لجنة امتحان .

من ناحية أخرى، عقد ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات القروية، ومديري الجمعيات الزراعية، للوقوف علي اخر المستجدات بملف التعديات لاسيما التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بنطاق المدينة، وذلك في حضور كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز ومحمد عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بقوص.

اكد رئيس المركز ياسر حمادي في بداية كل كلمته على ان ملف التعديات له من الاهمية بمكانة لدي القيادات التنفيذية وهو حاضر دائما علي رأس أولويات أجندة عملهم اليومية، فهو يمثل قضية امن قومي، مؤكدا أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أن هذا الملف اصبح من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية.

وشدد رئيس المركز ياسر حمادي،علي ضرورة التعامل بكل حزم وتنفيذ قرارات ازالة فورية لأي تعديات في المهد مع عدم السماح بعودتها تحت أى ظرف، مشيرا الي أهمية التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام تنفيذ الإزالات للحفاظ على الرقعة الزراعية واراضي املاك الدولة، مشدداً علي ضرورة المرور الدوري من قبل فنين التنظيم ومشرفي الجمعيات الزراعية على الأراضي المستردة ومتابعة حالتها حتي عودتها لما كانت عليه من قبل.

وفي نهاية الاجتماع تناقش رئيس المركز ياسر حمادي مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي الجمعيات الزراعية حول التحديات والصعوبات التي تواجهم اثناء اداء مهام عملهم، والتي وعد بوضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها رؤساء الوحدات القروية بحصر جميع التعديات الواقعة بنطاق دوائرهم وتصنيفها ووضع جدول زمني للقضاء عليها.