OpenAI تلغي اتفاقية مثيرة للجدل مع الموظفين

قالت الشركة لبلومبرج إن OpenAI لن تطبق أي اتفاقية عدم إهانة وقع عليها الموظفون السابقون وستزيل اللغة من أوراق الخروج الخاصة بها تمامًا. ذكرت Vox مؤخرًا أن OpenAI كانت تجعل الموظفين الحاليين يختارون بين القدرة على التحدث ضد الشركة والحفاظ على الأسهم المكتسبة التي اكتسبوها. يمكن أن يخسر الموظفون الملايين إذا اختاروا عدم التوقيع على الاتفاقية أو إذا انتهكوها. وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إنه كان "محرجًا" ولم يكن يعلم بوجود هذا البند، ووعد بتغيير الأوراق الخاصة بالشركة.

وفقًا لبلومبرج، أخطرت الشركة الموظفين السابقين بأنه "بغض النظر عما إذا كانوا قد نفذوا الاتفاقية... لم تقم OpenAI بإلغاء، ولن تلغي، أي وحدات مكتسبة." لقد أعفتهم من الاتفاقية تمامًا، "ما لم يكن شرط عدم الانتقاص متبادلاً". قال موظف سابق واحد على الأقل إنهم فقدوا أسهمهم المكتسبة التي تعادل عدة أضعاف صافي ثروة أسرهم من خلال رفض التوقيع عند مغادرتهم. من غير الواضح ما إذا كانوا سيستعيدونها بهذا التغيير. تحدثت الشركة أيضًا مع الموظفين الحاليين حول هذا التطور، مما خفف من مخاوفهم من أنه سيتعين عليهم توخي الحذر في كل ما يقولونه إذا كانوا لا يريدون خسارة أسهمهم.

وقال جيسون كوون، كبير مسؤولي الإستراتيجية في بيان: "نأسف للضيق الذي سببه هذا لأشخاص رائعين عملوا بجد من أجلنا". "لقد عملنا على إصلاح هذا في أسرع وقت ممكن. وسوف نعمل بجد أكبر لنكون أفضل."

لم يكن هذا هو الوضع المثير للجدل الوحيد الذي شاركت فيه OpenAI مؤخرًا. وكشفت الشركة مؤخرًا أنها قامت بحل الفريق الذي شكلته العام الماضي للمساعدة في التأكد من حماية البشرية من أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والتي قد تكون قوية جدًا لدرجة أنها قد تتسبب في انقراضنا. قبل ذلك، غادر إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في شركة OpenAI، الشركة، والذي كان أحد قادة الفريق. وقال قائد فريق آخر، جان ليك، في سلسلة من التغريدات إن "ثقافة السلامة والعمليات قد تراجعت أمام المنتجات اللامعة" داخل OpenAI. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت سكارليت جوهانسون شركة OpenAI بنسخ صوتها دون إذن للمساعد الصوتي Sky الخاص بـ ChatGPT بعد أن رفضت طلب Altman بإعارة صوتها للشركة. أنكرت شركة OpenAI أنها نسخت صوت الممثل وقالت إنها استأجرت ممثلًا آخر قبل أن يتصل ألتمان بجوهانسون.