فلاهوفيتش أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي هذا الموسم

حصل النجم الصربي فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس على لقب أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023- 2024.

وسجل دوشان فلاهوفيتش 16 هدفًا بقميص يوفنتوس في الدوري هذا الموسم، وصنع 3 آخرين، ليحل في المرتبة الثانية بجدول ترتيب الهدافين خلف لاوتارو مارتينيز المتصدر بـ24 هدفًا.

يوفنتوس يريد التعاقد مع موراتا

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع النجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن خطة السيدة العجوز لدعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ذكرت صحيفة توتو يوفى الايطالية في تقرير لها اليوم الجمعة أن نادى يوفنتوس يفكر في عودة لاعبه السابق ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد حاليا، وذلك لدعم هجوم الفريق بالميركاتو الصيفي.

وشددت الصحيفة أن رغبة السيدة العجوز في التعاقد مع موراتا تأتي بسبب اقتراب رحيل أحد اللاعبين مويس كين او ميليك، حيث يتجه النادي للتخلي عند خدماتهم في الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن النجم الإسباني الدولي موراتا لعب ٤٧ مباراة بقميص أتلتيكو مدريد أحرز منها ٢١ هدف، وصنع ٤ آخرين.