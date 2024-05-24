يوفنتوس يستهدف التعاقد مع موراتا في الميركاتو الصيفي

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع النجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد، وذلك ضمن خطة السيدة العجوز لدعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ذكرت صحيفة توتو يوفى الايطالية في تقرير لها اليوم الجمعة أن نادى يوفنتوس يفكر في عودة لاعبه السابق ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد حاليا، وذلك لدعم هجوم الفريق بالميركاتو الصيفي.

وشددت الصحيفة أن رغبة السيدة العجوز في التعاقد مع موراتا تأتي بسبب اقتراب رحيل أحد اللاعبين مويس كين او ميليك، حيث يتجه النادي للتخلي عند خدماتهم في الفترة المقبلة.

وجدير بالذكر أن النجم الإسباني الدولي موراتا لعب ٤٧ مباراة بقميص أتلتيكو مدريد أحرز منها ٢١ هدف، وصنع ٤ آخرين.