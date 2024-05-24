نهائي دوري المحترفين لكرة اليد.. الزمالك يتقدم على الأهلي في الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فى التقدم على نظيره الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بنتيجة 9/10 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، لحسم هوية بطل دوري المحترفين للموسم الحالي.



وفي حالة تعادل الأهلي والزمالك في الوقت الأصلي من مباراة اليوم، يتم اللجوء لوقت إضافي أول مدته 10 دقائق على شوطين، وإذا استمر التعادل يتم لعب وقت إضافي ثان مدته 10 دقائق على شوطين.



ويتم اللجوء مباشرة للرماية الترجيحية (5 لكل فريق)، في حال استمرت نتيجة التعادل في الأوقات الإضافية.