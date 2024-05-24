شرطة الموضة تفضح أمر ياسمين صبري (تفاصيل)

دائما ما يحرص ناقد الموضة إيلي حنا ان يعلق بكل صراحة ووضوح على إطلالات نجمات الفن عبر صفحته الرسمية شرطة الموضة عبر الإنستجرام، حتي يقييم الإطلالات أو يقدم نصائح عامة لمحبات الموضة ليظهرهن بأفضل إطلالة على الإطلاق، وهذا ما دفعه الي التعليق على أحدث إطلالات الفنانة ياسمين صبري خلال ظهورها على السجادة الحمراء، في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 هذا العام.

شرطة الموضة تحرج ياسمين صبري لهذا السبب

وجاء تعليق إيلي حنا عبر الصفحة الرسمية لشرطة الموضة دقيق، قائلًا:" إطلالة ياسمين صبري فيه حفل amfar ف ، cannes.".

زيادة الوزن يضع ياسمين صبري في مأزق أمام الشرطة

وتابع: "الفستان كتير حلو و العقد يجنن و التنسيق موفق، لكن مع الاسف الفستان مش مناسبها ابدا خصوصا بالجزء العلوي و السبب منعرفه، ياسمين ما بتنسابها القطع ال strapless وأكمل: “و المرتفعة بمنطقة الصدر بالوقت نفسه”.

و اختتم: “حسيت كأنه الفستان ضيق عليها شوي و شاددها كتير و مش مرتاحة فيه، و بعطي الاطلالة 7/10 لانه الفستان و العقد كتير حلوين”.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة فضية، متناغمة مع الذوق العام لمهرجان كان السينمائي، لتشبه نجمات هوليوود وتستعرض قوامها بأفخم قطع الأزياء المصمم بإحترافية ودقة، حيث ارتدت فستان مجسم، طويل، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش البأيت باللون الفضي، صمم الفستان بأسلوب عصري جذاب، ولكنه عكس زيادة وزنها وهذا ما لاحظه وعرضها لبعض الانتقادات اللأذعة.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس وحجز الزمرد بلونه الأخضر الفاتح مما لافت الانتباه وخطف الأنظار لها.

وسيطرت البساطة على ذوق ياسمين صبري لتترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

ياسمين صبري

ياسمين صبري (21 يناير 1988 - ) هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم ليلة هنا وسرور، اُختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم سنة 2017.

السيرة الذاتية

نشأتها

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، انفصل والداها فيما بعد. إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الإسكندرية.

تلقَّت ياسمين تدريبات السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها المهنية

بدأت بالعمل مراسلةً في قناة الحياة، وبعد فترة تركت العمل، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين لها.

عملت ياسمين صبري موديلًا في الإعلانات لفترة محدودة بعدما اتصلت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، اُختِيرت للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وسافرت إلى القاهرة من أجل تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور فتاة محجبة اسمها «رشا»، وعُرِض العمل في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها.

تقول ياسمين صبري في حوارها مع هاربرز بازار العربية “لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جداً. فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر. واقتنعت بالأمر لا شعورياً. وهذا ما دفعني للمشاركة في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل، فقد اقنعت نفسي أن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال. لم أبذل أي جهد يذكر”.

حياتها الشخصية

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج. وفي أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في احتفال خاص بحضور أُسري في كتب الكتاب، غاب عنه نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا. انفصلا في مايو 2022، بعد عامين من الزواج.

ياسمين صبري في مهرجان كان

ياسمين صبري في مهرجان كان

ياسمين صبري في مهرجان كان

ياسمين صبري في مهرجان كان

ياسمين صبري في مهرجان كان