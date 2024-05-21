ياسمين صبري تتفوق على جورجينا بالأحمر الصارخ

تملك النجمة ياسمين صبري ذوقًا راقيًا جعلها محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة فهي دائمة الحفاظ على هوايتها العربية وتنافس بقوامها الممشوق عارضات الأزياء العالميات وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء لـمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77.

ياسمين صبري تشبه زهرة الحب في مهرجان كان السينمائي

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، من وحي الطبيعية وزهور الربيع، لتخطف الأنظار باللون الأحمر الذي يرمز للحب، حيث ارتدت فستانا صمم الكريب الكانتوني مزين بالكريستال مع كيب من الشيفون الحريري، حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي جان بيير خوري؛ لتعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون تكلف.

وأكملت فخامة إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس مع حجر الزمرد الأحمر ليتناغم مع لون فستانها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع طبيعية إطلالتها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود لتعكس ملامحها الساحرة مع لون النود في الشفاه.

في إطار أنشطتها للدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، تنظم الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة IEFTA and UN Refugee Agency حلقة نقاشية بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية" وذلك بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك يوم 20 مايو من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحًا.

تتناول الجلسة موضوع النزوح وتسلط الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النازحين واللاجئين، ويشارك في الجلسة النجمة العالمية كيت بلانشيت، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، والمصور الأفغاني بارات علي باتور، والإعلامية ريا أبي راشد، وتدير الجلسة الصحفية الأمريكية هادلي جامبل. ستسلط هذه الجلسة الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.

وفي إطار آخر تصدرت ياسمين صبري مؤشرات البحث جوجل، بعدما اجتمعت مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي في الرياض، لكن هذه المرة في غياب صديقته جورجينا رودريغيز ما أثار سخرية المتابعين.

جاءت الصور والفيديوهات خلال حضور مجموعة من نجوم الفن والمشاهير يوم السبت في فاعلية "حلبة النار"، التي جمعت بين الملاكمَين تايسون فيوري وألكسندر أوسيك، وأقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالعاصمة السعودية.

سخرية.. وتساؤلات

وكتب بعض المتابعين أن ياسمين استغلت غياب جورجينا لتخطف صورة مع "الدون"، خصوصاً أنها قابلته في عدة مرات سابقة لكن الفنانة المصرية لم تتجرأ على ما يبدو لأخذ صورة تذكارية مع اللاعب العالمي، خوفاً من شريكته.

فيما علق آخرون بشكل ساخر على الصورة مشيرين إلى أن رونالدو كان يبتسم بطريقة عادية بجانبها، مشيرين إلى أنه ربما يعرف هويتها لأنه صديق مقرب من أحمد أبوهشيمة طليقها السابق، وكتب أحدهم "أكيد قالوا له حرم أبو هشيمة السابقة عايزة صورة".

ياسمين صبري

ياسمين صبري (21 يناير 1988 - ) هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل الأسطورة وفيلم ليلة هنا وسرور، اُختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم سنة 2017.

السيرة الذاتية

نشأتها

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، انفصل والداها فيما بعد. إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. تلقت ياسمين تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الإسكندرية.

تلقَّت ياسمين تدريبات السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت بطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها المهنية

بدأت بالعمل مراسلةً في قناة الحياة، وبعد فترة تركت العمل، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين لها.

عملت ياسمين صبري موديلًا في الإعلانات لفترة محدودة بعدما اتصلت بها إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، اُختِيرت للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، وسافرت إلى القاهرة من أجل تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور فتاة محجبة اسمها «رشا»، وعُرِض العمل في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها.

تقول ياسمين صبري في حوارها مع هاربرز بازار العربية “لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جداً. فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر. واقتنعت بالأمر لا شعورياً. وهذا ما دفعني للمشاركة في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل، فقد اقنعت نفسي أن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال. لم أبذل أي جهد يذكر”.

حياتها الشخصية

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج. وفي أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في احتفال خاص بحضور أُسري في كتب الكتاب، غاب عنه نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا. انفصلا في مايو 2022، بعد عامين من الزواج.

ياسمين صبري

ياسمين صبري