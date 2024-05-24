جددت جهات التحقيق بطوخ بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل سائق طعنا بالسكين للخلاف على موبايل قام المتهم بسرقته من نجل شقيقة المجني عليه، فتوجه الأخير لمعاتبة المتهم واسترداد التليفون فقام بطعنه بسكين في صدره فسقط قتيلا في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفى وإرسال الأداة المستخدمة فى الواقعة للمعمل الجنائي.

عاتبه علي سرقة موبايل ابن شقيقته .. فعاقبه المتهم بسكين في صدره بطوخ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمر البشير مامورمركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعى محمد ب ص 38 سنة سائق على يد شخص اثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على موبايل استولى عليه المتهم من نجل شقيقة القتيل،قام علي اثر ذلك المتهم بطعنه بسلاح أبيض طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته.

تمكن النقيبان احمد مصطفي سالم وأحمد نصر معاونى رئيس المباحث من القبض على المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الواقعة وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه مسجل خطر، وأنه يتردد بين القاهرة والقليوبية حيث ان والده ووالده منفصلان ولدية قضايا متعددة وتم تحرير محضر بالواقعة.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام بالعبور

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ، بحادث اصطدام أتوبيس مع ميني باص بـ5 سيارات، في أثناء وقوفهم على جانب الطريق وعامود كهرباء بخط 10 دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس، وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على السائقين المتسببين بالحادث.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات المرور بوقوع حادث اصطدام أتوبيس ميني باص بعدد من السيارات على جانب طريق خط 10، وعامود كهرباء بدائرة قسم شرطة ثان العبور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ومصطفى عطية رئيس عمليات مرور العبور، لمكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس ميني باص، بـ5 سيارات في أثناء وجودها على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور، كما اصطدم بعامود كهرباء، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى نانسي ع ع، 30 سنة، وإصابة 5 أشخاص أخرين.

وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.