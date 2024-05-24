الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي ضمن مباريات الجولة ال 25 الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - فيڤور اكيم - احمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

 

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