الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي ضمن مباريات الجولة ال 25 الدوري المصري الممتاز .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - احمد القرموطي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - فيڤور اكيم - احمد ياسر ريان - محمد ابو العلا - صامويل أمادي - مروان عثمان.