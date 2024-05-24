أوقاف الفيوم تنظم أمسية ابتهالية بمسجد ناصر الكبير

نظمت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، أمسية ابتهالية كبرى في حب سيدنا رسول الله وذلك بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي ومديرية أوقاف الفيوم في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام الوسطي، وإحياء دولة الابتهال الديني.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد مستشار رئيس القطاع الديني وفضيلة الشيخ الدكتور هشام عبد العزيز، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من قيادات المديرية، وجمع غفير من العلماء وأئمة المساجد.

وبدأت الأمسية بتلاوة سورة الملك، ثم تم تقديم مجموعة من الابتهالات، وبعدها أكد العلماء أن هذه أمسية طيبة مباركة ضمن ليالي الدعوة الإسلامية ومن نشاط وزارة الأوقاف في مصر،حيث تنقل هذه الروح الطيبة التي تعمر بها بيوت الله إلى ربوع مصر العامرة.

وأضاف العلماء أنه بفضل الله (عز وجل) تنطلق الدعوة وتتسع وتمتد لتوقظ الإيمان في قلوب الناس، وغرس حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) في القلوب، فحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الأمور الواجبة وهو المدخل إلى حب الله(عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، فحب الله سبحانه يبدأ بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويكون هذا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله.

وكيل أوقاف الفيوم: عودة دولة الابتهال الديني نعمة من الله ..

وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي أن هذه الابتهالات تجعل القلب في حالة قرب من الله سبحانه، كما أن عودة دولة الابتهال الديني نعمة من الله، وهذه وزارة الأوقاف وبفضل الأنشطة المتنوعة لها تسعى لمخاطبة كل أطياف المجتمع بدءًا من البرنامج الصيفي للطفل الذي يسعى لغرس قيم الإسلام السمحة وحماية الناشئة من مخاطر الأفكار المتطرفة، وكذلك إنشاء مجالس الإفتاء فهي تشكل ملتقى لمن يريد أن يعرف دينه المعرفة الصحيحة، بالإضافة إلى مقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة التي تعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله (عز وجل)، وبفضل الله سبحانه هذه الجهود متوالية وهي في إزدياد وتطور وستظل مصر سباقة في حفظ ثوابت الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى.