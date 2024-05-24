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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج والتوست المحمص

بوابة الوفد الإلكترونية

لا تخلو مائدة الطعام من السلطة المفيدة لصحة الجسم والتي تحسن المناعة وتزيد من مستوى التركيز لدى الكبار والصغار، لذا تفضل الأمهات تحضيرها بطرق مختلفة ومكونات متنوعة.

 

 

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج والتوست المحمص بخطوات سهلة وبسيطة.

 

 

المقادير

- فيليه دجاج : 1 صدر (مشوي مقطع شرائح)

- خبز التوست : ربع كوب (مقطع مكعبات ومحمص)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الخردل : 2 ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مفروم)

- خس روماني : 2 كوب (مفروم خشن)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في وعاء صغير عميق، اخلطي عصير الليمون مع الثوم المهروس، والخردل، والملح، والفلفل، وزيت الزيتون جيداً حتى تمتزج المكونات.

رتبي الخس في طبق التقديم، ثم وزعي التوست المحمص، والدجاج المشوي والمقطع.

أضيفي الصوص على الوجه، وانثري جبن البارميزان المبشور، وقدمي السلطة فوراً

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