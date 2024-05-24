رئيس محكمة العدل: 800 ألف نزحوا من رفح والوضع كارثي (فيديو)

أكد نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.

وأضاف خلال جلسة لإصدار حكم محكمة العدل الدولية بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجاعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب في غزة، موضحًا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير

برنامج الأغذية العالمي عاجز عن إيصال المساعدات

وتابع: "على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر"، موضحًا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة للحفاظ على الأدلة.

وذكر أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية.