محكمة العدل الدولية: الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي، مشيرًا إلى أن إجراءات إسرائيل، خصوصًا تجاه المدنيين، ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها .

وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح، مؤكدًا أن برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزًا عن إيصال المساعدات إلى رفح .

التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، والظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي.

ولفت إلى أن مسؤولين أممين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، مضيفًا: المحكمة ترى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارًا كليًا في المنطقة .