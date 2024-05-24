الأهلي ضد الترجي التونسي.. كولر يطلب المساعدة..والشناوي يُشيد بشوبير

نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي غدا السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و6 بتوقيت تونس.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جاهزية فريقه لمباراة الترجي التونسي غدا في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أحتاج مساندة الجماهير من بداية المباراة لنهايتها لكي يشعر المنافس بالضغط الجماهيري مضيفًا لن يبخل أي لاعب بنقطة عرق.

وبسؤاله عن على معلول تحدث قائلا: "بالتأكيد سنجد بديلا جاهزا للعب في هذا المركز.. ألعب بفكر هجومي سواء على ملعبنا أو خارجه وأتطلع دائما للفوز ونهدف لمنع الترجي من التسجيل لكن إذا حدث ذلك فاللاعبون يعرفون ما عليهم فعله".

وفي سياق متصل أوضح محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أن الأهلي متواجد دائمًا في المباريات النهائية وبعد التتويج بالبطولات نغلق هذا الملف ونبدأ فى التركيز في البطولة التالية.

وتابع: "الأهلي نادي القرن وعندنا جمهور كبير جدا وعايزين نفرحه ونجيب بطولات عشان النادي والجمهور وأي بطولة بندخلها بتكون دي اول بطولة وبنحترم كل الفرق والمنافسين ودي الميزة بتاعتنا".

وقال: “حارس الترجي وشوبير عاملين مباريات قوية جدا وشوبير وصل للمباراة الـ٧ على التوالي كلين شيت ومميش حارس الترجي وصل لـ ١١ كلين شيت وأتمنى لهما التوفيق غدا والبطولة أهلاوية إن شاء الله”.